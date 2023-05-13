Проиграли в день рождения. Динамо может остаться без медалей чемпионата Украины — видео 13 мая, 16:13 Черноморец побеждает в столице (Фото:Динамо Киев)

13 мая — 96 лет со дня основания киевского Динамо. В этот день в 26 туре чемпионата Украины динамовцы на своем поле уступили одесскому Черноморцу.



Моряки устроили холодный душ киевлянам на старте поединка. За 11 минут они забили два гола. Отличились Ермаков и Демченко.

Динамовцы долго отходили от такого нокдауна. Но начало второго тайма перевернуло все с ног на голову. Всего за две минуты Динамо сравняло счет. Ванат и Буяльский вернули интригу в поединок.

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Но последнее слово было за Черноморцем. Вратарь Динамо неудачно выбил мяч от своих ворот, последовала быстрая контратака, которую точным ударом в угол завершил Демченко.

Динамо — Черноморец — 2:3

Голы: Ванат, 53, Буяльский, 55 — Ермаков, 4, Демченко, 11, 70



Динамо: Нещерет, Караваев, Дячук, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 72), Сидорчук, Андриевский (Лонвейк, 78), Бенито (Перрис, 71), Буяльський, Волошин (Царенко, 72), Ванат (Рамирес, 84).



Черноморец: Паст, Путря, Салюк, Гучек, Ермаков, Кузик (Задоя, 88), Политыло, Демченко, Бадибанга, Хадида (Штогрин, 46, Гладкий, 80), Алефиренко (Черткоев, 90+2).



После этой победы Черноморец заметно оторвался от зоны вылета. А Динамо это поражение может стоить медалей УПЛ. Отставание от третьей Зари будет сложно ликвидировать за четыре матча.

Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что экс-игрок Динамо отказался играть за сборную России.