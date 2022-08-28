Динамо — Днепр-1. Онлайн-трансляция матча украинской Премьер-лиги 28 августа, 03:38 Динамо играет с Днепром-1 во Львове (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом игры второго тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Днепром-1. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени сегодня, 28 августа.



Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Беседин, Караваев

Днепр-1: Валеф, Бусанельо, Логинов, Сваток, Танчик, Бабенко, Сарапий, Громов, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

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Матч состоится во Львове на стадионе Арена Львов. Прямую трансляцию поединка покажет платформа Setanta Sports Ukraine.

Динамо заняло 2 место в УПЛ прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России. Клуб не играл в текущей кампании УПЛ и занимает 9 место.

Команда проиграл два последних матча после двух побед кряду в квалификации Лиги чемпионов. За коллектив не сыграют защитник Попов и полузащитник Цыганков (травмы).

Днепр-1 занял 3 место в УПЛ прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России. Клуб не играл в текущей кампании УПЛ и занимает 10 место.

Команда не знает побед четыре матча кряду при двух поражениях в двух последних играх в квалификации Лиги Европы. Коллектив не имеет существенных кадровых потерь.

Статистика знает шесть официальных матчей между командами. В пяти победило Динамо, в одном — Днепр-1. Ни одной ничьей пока не было зафиксировано.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы Parimatch: Динамо является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,33, то, что выиграет Днепр-1, оценивается в 8,50, ничья — в 5,40.

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