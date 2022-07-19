Динамо — Фенербахче. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов 19 июля, 18:54 Букмекеры считают Динамо фаворитом матча (Фото:ФК Динамо)

Букмекеры сделали прогнозы на поединок 2-го тура квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче.



Матч между командами состоится 20 июля в 21:00 по киевскому времени.

Британская контора William Hill отдает небольшое предпочтение Динамо. Его победа соответствует коэффициенту 2,60. Успех Фенербахче оценивается в 2,75, ничья — в 3,20.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 6,00. Чуть менее вероятным они считают выигрыш каждой из команд 1:0 за 9,00.

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Среди других результатов, наиболее вероятные, по версии William Hill — ничья 0:0 и победа 2:1 каждой из команд за 11,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Динамо, но меньше коллег верит в его успех — 2,65. Зато больше коллег верит в победу Фенербахче — 2,70 и ничью — 3,25.

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