Динамо — Фенербахче. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

19 июля, 18:54
Букмекеры считают Динамо фаворитом матча (Фото:ФК Динамо)

Букмекеры считают Динамо фаворитом матча (Фото:ФК Динамо)

Букмекеры сделали прогнозы на поединок 2-го тура квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Фенербахче можно здесь

Матч между командами состоится 20 июля в 21:00 по киевскому времени.

Читайте также:
Динамо — Фенербахче. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Британская контора William Hill отдает небольшое предпочтение Динамо. Его победа соответствует коэффициенту 2,60. Успех Фенербахче оценивается в 2,75, ничья — в 3,20.

Видео дня

Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 6,00. Чуть менее вероятным они считают выигрыш каждой из команд 1:0 за 9,00.

Читайте также:
Динамо назвало заявку команды на первые официальные матчи сезона

Среди других результатов, наиболее вероятные, по версии William Hill — ничья 0:0 и победа 2:1 каждой из команд за 11,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Динамо, но меньше коллег верит в его успех — 2,65. Зато больше коллег верит в победу Фенербахче — 2,70 и ничью — 3,25.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

Эксклюзивы НВ

Павел Баев
Норвежский политолог
Что ищет Путин на Ближнем Востоке?

План действий России по Саудовской Аравии разбивается об Иран

20 июля, 09:08
Мнения
Обучение украинских военных (Фото:8 Отдельный Горно-Штурмовой Батальон / Facebook)
«Армия РФ много не навоюет» /
Аналитик CIT — о слабостях оккупантов на юге и возможности ВСУ бить по объектам в Крыму
20 июля, 08:28
События
Маленькие украинцы на празднике последнего звонка в субботней школе в Гамбурге, 25 июня 2022 года (Фото:Facebook украинской субботней школы в Гамбурге)
«Немцы удивлены образованием наших детей» /
Как живут и учатся в Германии украинские школьники, покинувшие дом из-за войны
20 июля, 07:12
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X