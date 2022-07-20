Динамо — Фенербахче. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Динамо проведет первый официальный матч в 2022 году (Фото:ФК Динамо)
НВ представляет анонс первого поединка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Фенербахче можно здесь
Матч Динамо (Украина) — Фенербахче (Турция) состоится 20 июля в 21:00 по киевскому времени в польской Лодзи на Городском стадионе.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформа Setanta Sports и телеканал Setanta Sports.
Что нужно знать про Динамо перед матчем:
- заняло 2-е место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;
- проведет первый официальный поединок в 2022 году;
- проиграло две последние товарищеские встречи — Лиону (0:3) и Антверпену (1:2).
Что нужно знать про Фенербахче перед матчем:
- занял 2-е место в турецкой Суперлиге прошлого сезона, уступив чемпионство Трабзонспору;
- проведет первый официальный поединок в новой кампании;
- не знает поражений 19 последних игр кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;
Ориентировочные составы:
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Беседин
Фенербахче: Байиндир, Ким, Линкольн, Силва, Салаи, Юксек, Валенсия, Кадиоглу, Кахведжи, Семюэл, Росси
В случае прохода Фенербахче Динамо ожидает дуэль с австрийским Штурмом в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
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