Динамо — Фенербахче. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 20 июля, 10:02 Динамо проведет первый официальный матч в 2022 году (Фото:ФК Динамо)

НВ представляет анонс первого поединка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче.



Матч Динамо (Украина) — Фенербахче (Турция) состоится 20 июля в 21:00 по киевскому времени в польской Лодзи на Городском стадионе.

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Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформа Setanta Sports и телеканал Setanta Sports.

Что нужно знать про Динамо перед матчем:

заняло 2-е место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;

проведет первый официальный поединок в 2022 году;

проиграло две последние товарищеские встречи — Лиону ( 0:3) и Антверпену ( 1:2).

Что нужно знать про Фенербахче перед матчем:

занял 2-е место в турецкой Суперлиге прошлого сезона, уступив чемпионство Трабзонспору;

проведет первый официальный поединок в новой кампании;

не знает поражений 19 последних игр кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;

Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Беседин

Фенербахче: Байиндир, Ким, Линкольн, Силва, Салаи, Юксек, Валенсия, Кадиоглу, Кахведжи, Семюэл, Росси

В случае прохода Фенербахче Динамо ожидает дуэль с австрийским Штурмом в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.



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