Динамо — Фенербахче. Где и когда смотреть матч Лиги Европы

2 ноября, 16:44
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Динамо завершает выступление в еврокубках (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Динамо завершает выступление в еврокубках (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

НВ представляет анонс поединка шестого тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Фенербахче.

Матч Динамо (Украина) — Фенербахче (Турция) состоится 3 ноября в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

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Что нужно знать о Динамо перед матчем:

  • с одним очком в активе занимает 4-ое место в группе с отставанием в 3 балла от третьего АЕК Ларнака и 10 — от Ренна и Фенербахче;
  • идет на 8-м месте украинской Премьер-лиги с отставанием в 12 очков от лидера Днепра-1, сыграв на матч меньше;
  • потерпело два поражения в последних пяти играх во всех турнирах при одной победе и двух ничьих;
  • не сможет рассчитывать на вратарей Бущана и Бойко, защитника Дубинчака, полузащитника Шапаренко, нападающего Супрягу (травмы).

Что нужно знать о Фенербахче перед матчем:

  • лидирует в группе, опережая Ренн, который идет вторым, за счет преимущества в личных встречах;
  • занимает 1-ое место в чемпионате Турции, опережая ближайшего преследователя Башакшехир на три очка;
  • выиграло четыре из последних пяти поединков, раз сыграв вничью;
  • не сыграют защитники Перес, Сангаре и полузащитник Яндаш (повреждения).

Ориентировочные составы:

Динамо: Нещерет — Тымчик, Забарный, Попов, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Гармаш, Кабаев — Ванат

Фенербахче: Баиндир — Азиз, Алиоски, Салаи, Кадиоглу — Аран — Кахведжи, Зайц, Мор, Педро — Батшуайи

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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