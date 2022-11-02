Динамо — Фенербахче. Где и когда смотреть матч Лиги Европы 2 ноября, 16:44 Динамо завершает выступление в еврокубках (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

НВ представляет анонс поединка шестого тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Фенербахче.



Матч Динамо (Украина) — Фенербахче (Турция) состоится 3 ноября в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать о Динамо перед матчем:

с одним очком в активе занимает 4-ое место в группе с отставанием в 3 балла от третьего АЕК Ларнака и 10 — от Ренна и Фенербахче;

идет на 8-м месте украинской Премьер-лиги с отставанием в 12 очков от лидера Днепра-1, сыграв на матч меньше;

потерпело два поражения в последних пяти играх во всех турнирах при одной победе и двух ничьих;

не сможет рассчитывать на вратарей Бущана и Бойко, защитника Дубинчака, полузащитника Шапаренко, нападающего Супрягу ( травмы).

Что нужно знать о Фенербахче перед матчем:

лидирует в группе, опережая Ренн, который идет вторым, за счет преимущества в личных встречах;

занимает 1-ое место в чемпионате Турции, опережая ближайшего преследователя Башакшехир на три очка;

выиграло четыре из последних пяти поединков, раз сыграв вничью;

не сыграют защитники Перес, Сангаре и полузащитник Яндаш ( повреждения).

Ориентировочные составы:

Динамо: Нещерет — Тымчик, Забарный, Попов, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Гармаш, Кабаев — Ванат

Фенербахче: Баиндир — Азиз, Алиоски, Салаи, Кадиоглу — Аран — Кахведжи, Зайц, Мор, Педро — Батшуайи

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