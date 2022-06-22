Динамо назвало город, в котором сыграет домашний матч в квалификации Лиги чемпионов 22 июня, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Динамо стартует в еврокубках по квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Киевское Динамо домашний матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против стамбульского «Фенербахче» сыграет в польском Лодзи.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Первый матч противостояния против Фенербахче станет для киевского клуба номинально домашним и состоится 20 июля в 21.00 в Лодзе на стадионе ЛКС имени Владислава Круля, где свои матчи проводила сборная Украины в Лиге наций.

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Также на этом стадионе в 2019 году наставник сборной Украины Александр Петраков во главе молодежной команды сине-желтых становился чемпионом мира.

Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на стадионе Фенербахче — Шюкрю Сараджоглу.

Ранее ассистент главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Эмил Карас рассказал, что словенский полузащитник Беньямин Вербич и польский защитник Томаш Кендзера, несмотря на войну, планируют вернуться в украинский клуб.

В то же время, по информации журналиста Игоря Цыганыка, лидер Динамо Виктор Цыганков не планирует продолжать выступления за команду.

Сообщалось, что интерес к Цыганкову проявляют сразу пять клубов из топ-чемпионатов Европы – английский Ливерпуль, итальянская Аталанта, немецкий Хоффенхайм и французские Монако и Лион.



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