«Мы играли за свою честь». Луческу прокомментировал пятое поражение Динамо в Лиге Европы 4 ноября, 11:03 Луческу считает, что Динамо не заслуживало поражения (Фото:fcdynamo.com)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды от турецкого Фенербахче в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.



Слова румынского наставника приводит официальный сайт «бело-синих».

«Мы допустили две ошибки, которые позволили Фенербахче выиграть эту игру. В двух матчах с турками мы дважды пропустили после угловых, однажды после аута, еще однажды — после ошибки защиты.

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Тем не менее Фенербахче сегодня играл хорошо, это очень хорошая команда, с сильными игроками. Они были очень мотивированными, мы играли за свою честь. Наши игроки проявили характер. Это положительный момент, который я увидел в матче сегодня", — сказал Луческу.

Также наставник Динамо заявил, что, по его мнению, «бело-синие» не заслуживали такого результата. В других обстоятельствах киевляне, по словам румынского тренера, выступили бы лучше.

Теперь же, как подчеркнул Луческу, команда сможет сконцентрироваться на чемпионате Украины и начать работать в нормальном режиме — без длительных поездок и перелетов.

Динамо завершило выступление в Лиге Европы на последнем месте в своей группе с одним очком в активе, проиграв пять из шести игр. Сыграть вничью киевляне смогли лишь в выездном матче с кипрским АЕКом.