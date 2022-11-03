Динамо потерпело пятое поражение в Лиге Европы — видео

3 ноября, 23:53
Поделиться:
Динамо не одержало ни одной победы (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Динамо не одержало ни одной победы (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Киевское Динамо проиграло стамбульскому Фенербахче со счетом 0:2 в 6-м туре группового раунда Лиги Европы.

Фенербахче открыл счет на 23-й минуте после того, как Бущан неудачно вышел из ворот, а Гюлер отправил мяч в пустые ворота.

Под занавес первого тайма Аран удвоил преимущество турецкого клуба, забив ударом головой после навеса с углового.

Видео дня

Читайте также:
Динамо — Фенербахче 0:2. События по минутам матча Лиги Европы

Во втором тайме Фенербахче довел матч до победы и завоевал путевку в 1/8 финала.

Динамо потерпело пятое поражение при одной ничьей, заняв последнее место в группе.

Динамо — Фенербахче 0:2
Голы: Гюлер, 23, Аран, 45+2
Удаление: Забарный, 68 (Динамо)

Ранее сообщалось, что Днепр-1 уступил АЗ (1:2) в 6-м туре Лиги конференции и продолжит борьбу в 1/16 финала.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Динамо (Киев) Фенербахче

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X