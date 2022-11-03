Динамо потерпело пятое поражение в Лиге Европы — видео
Динамо не одержало ни одной победы (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Киевское Динамо проиграло стамбульскому Фенербахче со счетом 0:2 в 6-м туре группового раунда Лиги Европы.
Фенербахче открыл счет на 23-й минуте после того, как Бущан неудачно вышел из ворот, а Гюлер отправил мяч в пустые ворота.
Под занавес первого тайма Аран удвоил преимущество турецкого клуба, забив ударом головой после навеса с углового.
Во втором тайме Фенербахче довел матч до победы и завоевал путевку в 1/8 финала.
Динамо потерпело пятое поражение при одной ничьей, заняв последнее место в группе.
Динамо — Фенербахче 0:2
Голы: Гюлер, 23, Аран, 45+2
Удаление: Забарный, 68 (Динамо)
Ранее сообщалось, что Днепр-1 уступил АЗ (1:2) в 6-м туре Лиги конференции и продолжит борьбу в 1/16 финала.