Динамо потерпело пятое поражение в Лиге Европы — видео 3 ноября, 23:53 Динамо не одержало ни одной победы (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Киевское Динамо проиграло стамбульскому Фенербахче со счетом 0:2 в 6-м туре группового раунда Лиги Европы.

Фенербахче открыл счет на 23-й минуте после того, как Бущан неудачно вышел из ворот, а Гюлер отправил мяч в пустые ворота.

Под занавес первого тайма Аран удвоил преимущество турецкого клуба, забив ударом головой после навеса с углового.

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Во втором тайме Фенербахче довел матч до победы и завоевал путевку в 1/8 финала.

Динамо потерпело пятое поражение при одной ничьей, заняв последнее место в группе.

Динамо — Фенербахче 0:2

Голы: Гюлер, 23, Аран, 45+2

Удаление: Забарный, 68 (Динамо)

Ранее сообщалось, что Днепр-1 уступил АЗ (1:2) в 6-м туре Лиги конференции и продолжит борьбу в 1/16 финала.