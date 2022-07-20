Динамо — Фенербахче. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

20 июля, 01:20
Динамо принимает Фенербахче в польской Лодзи (Фото:ФК Динамо)

Динамо принимает Фенербахче в польской Лодзи (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом первой игры 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче. Поединок состоится сегодня, 20 июля, в 21:00 по киевскому времени.

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Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Беседин

Фенербахче: Байиндир, Ким, Линкольн, Силва, Салаи, Юксек, Валенсия, Кадиоглу, Кахведжи, Семюэл, Росси

Видео дня

Матч состоится в польской Лодзи на Городском стадионе. Прямая трансляция — OTT-платформе Setanta Sports и телеканале Setanta Sports.

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Динамо заняло 2-е место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России.

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Команда проведет первый официальный поединок в 2022 году. Клуб проиграл две последние товарищеские встречи — Лиону (0:3) и Антверпену (1:2).

Фенербахче занял второе место в турецкой Суперлиге прошлого сезона, уступив чемпионство Трабзонспору.

Команда проведет первый официальный поединок в новой кампании. Клуб не знает поражений 19 последних игр кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

Статистика знает четыре официальных матча между командами. Динамо одержало две победы, еще две игры завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Динамо является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,60, то, что выиграет Фенербахче, оценивается в 2,75, ничья — в 3,20.

В случае прохода Фенербахче Динамо ожидает дуэль с австрийским Штурмом в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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