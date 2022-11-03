Динамо — Фенербахче. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы 3 ноября, 02:20 Динамо занимает последнее место в группе (Фото:УЕФА)

НВ следит за ходом игры заключительного, 6-го тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Фенербахче. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 3 ноября.



Ориентировочные составы:

Динамо: Нещерет — Тымчик, Забарный, Попов, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Гармаш, Кабаев — Ванат

Фенербахче: Баиндир — Азиз, Алиоски, Салаи, Кадиоглу — Аран — Кахведжи, Зайц, Мор, Педро — Батшуайи

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Матч состоится в польском Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

Динамо уже лишилось шансов на плей-офф и третье место в группе. Клуб идет на 8 месте украинской Премьер-лиги с отставанием в 12 очков от лидера Днепра-1.

Команда потерпела два поражения в последних пяти играх во всех турнирах при одной победе и двух ничьих. За коллектив не сыграют вратари Бущан и Бойко, защитник Дубинчак, полузащитник Шапаренко, нападающий Супряга (травмы).

Фенербахче уже вышел в плей-офф и возглавляет группу, опережая Ренн по разнице мячей. Клуб лидирует в чемпионате Турции, опережая второй в таблице Башакшехир на три очка.

Команда выиграла четыре из последних пяти поединков, раз сыграв вничью. За коллектив не сыграют защитники Перес, Сангаре и полузащитник Яндаш (повреждения).

Статистика знает семь официальных матчей между командами. Динамо одержало три победы, Фенербахче — одну, еще три игры завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Фенербахче является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,85, то, что выиграет Динамо, оценивается в 4,00, ничья — в 3,70.