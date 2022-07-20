Динамо — Фенербахче. Видеообзор матча Лиги чемпионов
Динамо и Фенербахче борются за выход в 3 раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)
Динамо и Фенербахче разошлись миром со счетом 0:0 в первой игре 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Фенербахче можно здесь
Стартовые составы:
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин
Запас: Нещерет, Бойко, Вивчаренко, Караваев, Бурда, Кравченко, Тымчик, Сирота, Антюх, Андриевский, Гармаш, Ванат
Фенербахче: Алтай, Осайи-Самуэль, Азиз, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Валенсия, Росси
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