Динамо — Фенербахче. Видеообзор матча Лиги чемпионов

20 июля, 23:21
Динамо и Фенербахче борются за выход в 3 раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

Динамо и Фенербахче борются за выход в 3 раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

Динамо и Фенербахче разошлись миром со счетом 0:0 в первой игре 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Фенербахче можно здесь

Стартовые составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин

Видео дня

Запас: Нещерет, Бойко, Вивчаренко, Караваев, Бурда, Кравченко, Тымчик, Сирота, Антюх, Андриевский, Гармаш, Ванат

Фенербахче: Алтай, Осайи-Самуэль, Азиз, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Валенсия, Росси

https://www.youtube.com/watch?v=44NWbXYsp9I
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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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