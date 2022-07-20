Стали известны стартовые составы на матч Динамо — Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов

20 июля, 19:57
Матч между Динамо и Фенербахче начнется в 21:00 (Фото:ФК Динамо)

Матч между Динамо и Фенербахче начнется в 21:00 (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо и стамбульский Фенербахче объявили стартовые составы на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Фенербахче можно здесь

Стартовые составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин

Видео дня

Запасные: Нещерет, Бойко, Вивчаренко, Караваев, Бурда, Кравченко, Тымчик, Сирота, Антюх, Андриевский, Гармаш, Ванат

Фенербахче: Алтай, Осайи-Самуэль, Азиз, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Валенсия, Росси

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Поединок состоится сегодня, 11 июня, в 21:00 по киевскому времени в Лодзи (Польша) на городском стадионе.

Ранее сообщалось, что в случае прохода Фенербахче Динамо ждет дуэль с австрийским Штурмом в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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