Стали известны стартовые составы на матч Динамо — Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов
Матч между Динамо и Фенербахче начнется в 21:00 (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо и стамбульский Фенербахче объявили стартовые составы на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Фенербахче можно здесь
Стартовые составы:
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин
Запасные: Нещерет, Бойко, Вивчаренко, Караваев, Бурда, Кравченко, Тымчик, Сирота, Антюх, Андриевский, Гармаш, Ванат
Фенербахче: Алтай, Осайи-Самуэль, Азиз, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Валенсия, Росси
Поединок состоится сегодня, 11 июня, в 21:00 по киевскому времени в Лодзи (Польша) на городском стадионе.
Ранее сообщалось, что в случае прохода Фенербахче Динамо ждет дуэль с австрийским Штурмом в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
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