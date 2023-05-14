«В Европе появился суперклуб»: как киевское Динамо впервые выиграло Кубок кубков — видео
Трофей у победителей (Фото:Динамо Киев)
14 мая — памятная дата для украинского футбола. Именно в этот день в 1975 году киевское Динамо выиграло свой первый в истории еврокубок.
Тогда в швейцарском Базеле Динамо в финале Кубка обладателей кубков обыграло венгерский Ференцварош — 3:0. Дублем отличился Владимир Онищенко, еще один гол забил Олег Блохин.
В финальном поединке киевляны сыграли таким составом:
Евгений Рудаков, Владимир Трошкин, Виктор Матвиенко, Стефан Решко, Михаил Фоменко, Владимир Мунтян, Анатолий Коньков, Леонид Буряк, Виктор Колотов, Владимир Онищенко, Олег Блохин.
Чемпионский путь Динамо:
1/16 финала. Динамо — ЦСКА (Болгария) — 1:0, 1:0.
1/8 финала. Динамо — Айнтрахт (Германия) — 3:2, 2:1.
Четвертьфинал. Динамо — Бурсаспор (Турция) — 1:0, 2:0.
Полуфинал. Динамо — ПСВ Эйндховен (Нидерланды) — 3:0, 1:2.
Финал. Динамо — Ференцварош (Венгрия) — 3:0.
После игры главный тренер Ференцвароша Эне Дальноки был восхищен игрой Динамо: «Сыгранность, их взаимопонимание и взаимопомощь были просто фантастическими! Нас сегодня превзошли во всех компонентах игры. Восхищаюсь Динамо и заявляю: в Европе появился еще один суперклуб!».
«Мы выиграли финальный матч в первую очередь благодаря хорошо разработанной тактике. Игровую задачу команда выполнила. Ход матча и результат говорят сами за себя», — это уже слова тренера Динамо Валерия Лобановского.
Ранее мы писали, как сложились судьбы футболистов Динамо, которые выиграли Кубок кубков-1975.