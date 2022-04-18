«Это меньше всего, что мы можем сделать». Легионер Динамо принял у себя дома украинских беженцев — фото 18 апреля, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Фран Соль написал пост на украинском (Фото:Фран Соль via Instagram)

Испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль, который на правах аренды выступает на родине за Эйбар, принял у себя дома украинских беженцев.

Об этом футболист рассказал в своем аккаунте в Twitter, прикрепив фото с украинцами, которые вынуждены были уехать из родной страны из-за войны России против Украины.

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«Любая помощь мала. Это меньше всего, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!» — написал Соль на украинском.



Ранее сообщалось, что голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас поселил в своем доме в Париже 30 украинских беженцев.

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