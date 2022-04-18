«Это меньше всего, что мы можем сделать». Легионер Динамо принял у себя дома украинских беженцев — фото

18 апреля, 13:56
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Фран Соль написал пост на украинском (Фото:Фран Соль via Instagram)

Фран Соль написал пост на украинском (Фото:Фран Соль via Instagram)

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Испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль, который на правах аренды выступает на родине за Эйбар, принял у себя дома украинских беженцев.

Об этом футболист рассказал в своем аккаунте в Twitter, прикрепив фото с украинцами, которые вынуждены были уехать из родной страны из-за войны России против Украины.

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«Любая помощь мала. Это меньше всего, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!» — написал Соль на украинском.

https://twitter.com/fran_sol9/status/1515765102913495048?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1515765102913495048%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnew.sport.ua%2Fuk%2Fnews%2F580394-fran-sol-prinyal-semyu-bezhentsev-iz-ukrainy

Ранее сообщалось, что голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас поселил в своем доме в Париже 30 украинских беженцев.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Война в Украине ФК Динамо (Киев)

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