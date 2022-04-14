Клуб расторг контракт. Футболист Динамо оказался сыном представителя власти «ЛНР» 14 апреля, 18:15 Цей матеріал також доступний українською Артур Уваров больше не игрок Динамо (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо отчислило из клуба 18-летнего нападающего юношеской команды Артура Уварова, который оказался сыном представителя власти террористической организации «ЛНР».

Как сообщает официальный сайт клуба, Уваров скрывал факт того, что является сыном врага Украины - Уварова Максима Анатольевича, заместителя главы «комитета народного совета» так называемой «ЛНР» по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности.

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Максим Уваров находится в списке врагов Украины на сайте центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Миротворец.

Фото: myrotvorets.center

"ФК Динамо (Киев) официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против Независимости, Целостности и Суверенитета Украины! Во времена страшной войны с российским оккупантом Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в военной агрессии против Украины.

ФК Динамо (Киев) является флагманом украинского футбола, воспитавшим более ста футболистов, представлявших в разное время национальную сборную нашей страны. Клуб не собирается останавливаться в поддержке и финансировании украинского народа в ужасной войне с российским оккуппантом, презирая каждую особу, выступающую против Независимости Украины и не признающую ее территориальную целостность.

Слава Украине! Слава нашим героям!", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил от футбола 26 украинских игроков, выступавших за команды так называемых «ЛНР» и «ДНР».

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