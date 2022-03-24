«Не каждый день я смотрю в глаза героям». Футболисты Динамо навестили раненых украинских военных — фото

24 марта, 21:14
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Динамовцы преподнесли военным приятный сюрприз (Фото:ФК Динамо)

Динамовцы преподнесли военным приятный сюрприз (Фото:ФК Динамо)

Футболисты киевского Динамо вместе с тренерским штабом посетили одну из больниц, где встретились с ранеными военными ВСУ.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Футболисты общались с украинскими военными, которые рассказывали им свои истории о том, как оказались в госпитале.

«Один из военных, заканчивая свой тяжелый рассказ, подытожил: „Ребята, теперь вы понимаете, что в ближайшие годы должны выиграть Лигу чемпионов?“» — говорится на сайте клуба.

Видео дня

Впечатлениями от встречи с военными поделился один из лидеров Динамо Виталий Буяльский: «Пока мне трудно что-то говорить… Не каждый день я смотрю в глаза настоящим героям. Вы наш пример, и всегда им будете!».

Отмечается, что Олег Гусев, под руководством которого сейчас тренируются динамовцы, подарил военным памятные сувениры и футболки с автографами игроков.

ФК Динамо
Фото: ФК Динамо
ФК Динамо
Фото: ФК Динамо
ФК Динамо
Фото: ФК Динамо

Ранее сообщалось, что динамовцы на время войны переехали из Киева в Дрогобыч, где тренируются и готовятся к товарищеским матчам.

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Теги:   Футбол Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ФК Динамо (Киев)

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