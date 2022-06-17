Футболисты Динамо вернулись в Киев для подготовки к новому сезону — фото

17 июня, 15:58
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Футболисты проходят медосмотр (Фото:ФК Динамо)

Футболисты проходят медосмотр (Фото:ФК Динамо)

После паузы на матчи сборной Украины футболисты киевского Динамо вернулись в столицу, где команда приступит к тренировкам и подготовке к новому сезону.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Перед стартом тренировочного процесса в первые несколько дней динамовцы проходят плановое медобследование в клинике.

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В первый день на медосмотр прибыло 11 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Антюх, Артем Беседин, Кристиан Беловар, Виктор Близниченко, Денис Бойко, Владимир Бражко, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Назар Волошин. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра, 18 июня.

Видео дня
https://twitter.com/DynamoKyiv/status/1537743352401100805?cxt=HHwWioCwudDblNcqAAAA

Сообщается, что по предварительной информации в ближайшую неделю команда будет тренироваться в Киеве, 22 июня отправится в Румынию, а оттуда 24 июня на сбор в Швейцарию.

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Ранее сообщалось, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет против стамбульского Фенербахче.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев)

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