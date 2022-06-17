Футболисты Динамо вернулись в Киев для подготовки к новому сезону — фото 17 июня, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Футболисты проходят медосмотр (Фото:ФК Динамо)

После паузы на матчи сборной Украины футболисты киевского Динамо вернулись в столицу, где команда приступит к тренировкам и подготовке к новому сезону.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Перед стартом тренировочного процесса в первые несколько дней динамовцы проходят плановое медобследование в клинике.

В первый день на медосмотр прибыло 11 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Антюх, Артем Беседин, Кристиан Беловар, Виктор Близниченко, Денис Бойко, Владимир Бражко, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Назар Волошин. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра, 18 июня.

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Сообщается, что по предварительной информации в ближайшую неделю команда будет тренироваться в Киеве, 22 июня отправится в Румынию, а оттуда 24 июня на сбор в Швейцарию.

Ранее сообщалось, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет против стамбульского Фенербахче.



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