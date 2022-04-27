Футболисты Динамо встретились с украинскими беженцами в Дортмунде — фото

27 апреля, 22:31
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Для динамовцев встречи с украинскими беженцами стали традицией (Фото:ФК Динамо)

Для динамовцев встречи с украинскими беженцами стали традицией (Фото:ФК Динамо)

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Футболисты Динамо перед благотворительным матчем с дортмундской Боруссией (3:2) встретились с украинскими беженцами, покинувшими свои дома из-за российского вторжения.

Украинцы приехали под гостиницу, где остановилась делегация динамовцев, чтобы встретиться и пообщаться с футболистами команды, а также провести их на игру против немецкого гранда, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Также на встречу с игроками Динамо пришли Генеральный консул Украины в Германии Ирина Шум и ее польский коллега Куба Вавжиняк.

Динамо
Фото: Динамо
Динамо
Фото: Динамо
Динамо
Фото: Динамо
Динамо
Фото: Динамо
Динамо
Фото: Динамо
Динамо
Фото: Динамо
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Ранее футболисты Динамо вместе с главным тренером Мирчей Луческу посетили центр для украинских беженцев в румынском городе Клуж-Напока.

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Теги:   Футбол Беженцы Дортмунд Война в Украине ФК Динамо (Киев) Боруссия Дортмунд

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