Футболисты Динамо встретились с украинскими беженцами в Дортмунде — фото 27 апреля, 22:31 Цей матеріал також доступний українською Для динамовцев встречи с украинскими беженцами стали традицией (Фото:ФК Динамо)

Футболисты Динамо перед благотворительным матчем с дортмундской Боруссией (3:2) встретились с украинскими беженцами, покинувшими свои дома из-за российского вторжения.



Украинцы приехали под гостиницу, где остановилась делегация динамовцев, чтобы встретиться и пообщаться с футболистами команды, а также провести их на игру против немецкого гранда, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Также на встречу с игроками Динамо пришли Генеральный консул Украины в Германии Ирина Шум и ее польский коллега Куба Вавжиняк.

Фото: Динамо

Фото: Динамо

Фото: Динамо

Фото: Динамо

Фото: Динамо

Фото: Динамо

Ранее футболисты Динамо вместе с главным тренером Мирчей Луческу посетили центр для украинских беженцев в румынском городе Клуж-Напока.



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