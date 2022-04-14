Динамо обыграло турецкий топ-клуб в благотворительном матче — видео 14 апреля, 19:50 Цей матеріал також доступний українською Доход от матча будет направлен на помощь пострадавшим от войны украинцам (Фото:ФК Галатасарай via Twitter)

Киевское Динамо в благотворительном матче победило стамбульский Галатасарай со счетом 3:1.

Динамовцы открыли счет на 14-й минуте, когда Караваев прострелил на Буяльского, а тот ударом в одно касание попал под перекладину. На 28-й минуте Беседин взял игру на себя и удвоил преимущество Динамо точным ударом в угол.

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На 56-й минуте Йылмаз красивым ударом в девятку отквитал один гол, однако на 80-й минуте Цыганков закрутил мяч под штангу и поставил точку в матче.

Доход от матча будет направлен в поддержку украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

Галатасарай — Динамо 1:3

Голы: Йылмаз, 56 — Буяльский, 14, Беседин, 28, Цыганков, 80

В предыдущем благотворительном матче Динамо со счетом 3:1 победило варшавскую Легию, а словенский легионер Беньямин Вербич, сыгравший за две команды, после матча не сдержал слез.

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