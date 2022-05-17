«Были смерти, изнасилования детей и женщин». Легионер Динамо сравнил войну в Украине с вторжением России в Грузию 17 мая, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Георгий Цитаишвили выступает в аренде в польской Висле (Фото:ФК Динамо)

Грузинский полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за польскую Вислу, рассказал, что не впервые столкнулся с агрессией России.



В интервью Футбол NEWS признался, что чувствует ненависть к России, поскольку до нападения на Украину в 2008 году российские войска вторглись в Грузию, где также совершали зверства по отношению к мирному населению.



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«Это была та же ситуация. Забрали территории и собирались идти на Тбилиси. Были смерти, изнасилования детей и женщин. Я раньше думал, что это не люди плохие, а президент. Но после того, как я увидел, что военные делали с детьми и женщинами, для меня этот народ перестал существовать. У меня ненависть к слову Россия.

Вспоминаю Украину, как свой дом. Я там вырос. Я там знаю каждый угол, особенно в Киеве. И ни к одному месту так не могу привыкнуть, как к Киеву. Я считаю Киев своим домом.

Когда я смотрю видео, как обычные люди воруют танки, то удивляюсь их смелости. Видел много видео и фото, как люди стоят перед танком и останавливают. Это показывает силу украинского народа", - рассказал Цитаишвили.

Ранее легенда Динамо Олег Блохин заявил, что после начала полномасштабной войны в Украине Россия для него перестала существовать.

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