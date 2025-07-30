«Будем разбираться, почему так произошло». Что не понравилось Шовковскому в матче Динамо в Лиге чемпионов

Специалист отметил, что недоволен игрой своей команды в начале второго тайма.

«С учетом результата первого матча и того, что мы входим в очень насыщенный график, провели определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам, посмотрели на связки и другие сочетания.

Реклама

Безусловно, первым таймом я был доволен, а во втором мы немного сбавили обороты. Собственно, в начале второго тайма мне показалось, что команда не вышла из раздевалки. Поэтому этим отрезком я остался недоволен.

Да и вообще мы договаривались как раз о том, чтобы не притормаживать и дальше работать в том же режиме, что и в первом тайме, но нам это не удалось. Будем разбираться, почему так произошло. Самое главное — что мы решили первую задачу и идем дальше", — цитирует Шовковского сайт Динамо.

В третьем квалификационном раунде Динамо сыграет с победителем противостояния Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Пафос (Кипр). Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко подтвердил намерение завершить профессиональную карьеру после сезона 2025/26.