«Будем разбираться, почему так произошло». Что не понравилось Шовковскому в матче Динамо в Лиге чемпионов

30 июля, 09:22
Поделиться:
Александр Шовковский (Фото: ФК Динамо)

Александр Шовковский (Фото: ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал победу над Хамрун Спартанс (3:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Читайте также:
Лига чемпионов: Динамо Киев разгромно побеждает — результаты ответных матчей второго раунда квалификации

Специалист отметил, что недоволен игрой своей команды в начале второго тайма.

«С учетом результата первого матча и того, что мы входим в очень насыщенный график, провели определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам, посмотрели на связки и другие сочетания.

Реклама

Безусловно, первым таймом я был доволен, а во втором мы немного сбавили обороты. Собственно, в начале второго тайма мне показалось, что команда не вышла из раздевалки. Поэтому этим отрезком я остался недоволен.

Да и вообще мы договаривались как раз о том, чтобы не притормаживать и дальше работать в том же режиме, что и в первом тайме, но нам это не удалось. Будем разбираться, почему так произошло. Самое главное — что мы решили первую задачу и идем дальше", — цитирует Шовковского сайт Динамо.

https://www.youtube.com/watch?v=4ei96AtlRnE&ab_channel=%D0%A4%D0%9A%C2%AB%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%C2%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
Читайте также:
«Ухаживал за мной»: жена игрока Динамо поборола рак — она рассказала о поддержке мужа

В третьем квалификационном раунде Динамо сыграет с победителем противостояния Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Пафос (Кипр). Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко подтвердил намерение завершить профессиональную карьеру после сезона 2025/26.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Динамо (Киев) Лига чемпионов Футбол Александр Шовковский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies