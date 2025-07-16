Динамо стартует в новом сезоне матчем с мальтийской командой (Фото: ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо сообщило о старте продажи билетов на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (Мальта) .

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Поединок состоится во вторник, 29 июля, на стадионе Арена Люблин в польском городе Люблин. Начало встречи — в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Реклама

Стоимость билетов — от 49 до 89 злотых, в зависимости от выбранной категории мест.

Первый матч между командами состоится на выезде 22 июля в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Динамо не сумело обыграть клуб второй лиги Румынии в товарищеском матче.