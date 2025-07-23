«Это действительно очень слабая команда». Легенда Динамо оценил уровень соперника киевлян в Лиге чемпионов

10:28
Александр Хацкевич ранее тренировал Динамо (Фото: ФК Динамо)

Бывший футболист и тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу киевлян над мальтийским Хамрун Спартанс (3:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Хацкевич отметил, что Хамрун оказался слабым соперником, поэтому Динамо достаточно спокойно контролировало ситуацию на поле.

«Такое впечатление, будто сборы в Динамо еще продолжаются. Телевизионная картинка была соответствующей. Будем откровенны, уровень мальтийской команды, их индивидуального мастерства, очень-очень низкий.

В начале где-то присутствовала нервозность со стороны Нещерета, та же ошибка Андрея Ярмоленко, после чего Михавко совершил свой сейв. Но уже первый свой момент Динамо реализовало — и все стало на свои места. Киевляне еще имели моменты, которые нужно было реализовывать и в первом тайме.

Во втором тайме Динамо получило еще больше пространства, и команда уже в переходной фазе играла, создавали моменты. Отмечу и замены Александра Шовковского. Было заметно, что ребята вышли с удовольствием поиграть, потому что соперник позволял, хотя иногда и довольно грубо действовал.

[Хамрун] — это действительно очень слабая команда. Это касается и организации игры, а по техническим моментам или принятию решений — это вообще… Огромное количество брака в очень простых ситуациях. Да, возможно, где-то состояние поля не позволяло демонстрировать свой максимум, но газон был одинаков для обеих команд. Для Динамо игра с Хамруном — это такое мягкое вхождение в новый сезон", — цитирует Хацкевича Украинский футбол.

Ответный матч между Динамо и Хамрун Спартанс состоится 29 июля в Люблине.

Мы писали, что Шовковский высказал претензии судье после победного старта Динамо в Лиге чемпионов.

