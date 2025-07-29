«Это не совсем справедливо»: экс-игрок Динамо назвал точный счет матча с Хамруном в Лиге чемпионов

После победы Динамо над мальтийским Хамрун Спартанс со счетом 3:0 некоторые эксперты критически высказались об игре команды Александра Шовковского против аутсайдера в квалификации Лиги чемпионов.

Бывший футболист киевлян Александр Призетко встал на защиту динамовцев, оценив первый матч столичного клуба против мальтийских спартанцев.



«Я считаю, что это не совсем справедливо. Да, я не могу сказать, что в игре киевлян было все нормально, но это я списываю на начало сезона. Это был первый официальный поединок, поэтому где-то волнение, а где-то и неуверенность могли сковывать действия подопечных Александра Шовковского.



Первые 10−15 минут динамовцы позволяли сопернику дышать легко, но потом, даже с теми огрехами, которые были в игре украинцев, было видно, что это две команды разного уровня", — рассказал Призетко для Sport.ua.

Также экс-футболист Динамо считает, что Бело-синие снова победят с разгромным счетом и выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

«Конечно. Тут вопросов вообще не должно возникать. Я надеюсь, что в предстоящем поединке мы уже увидим раскованное Динамо. Есть хороший результат первой игры, киевляне уже хорошо изучили своего соперника, поэтому со стороны динамовцев я ожидаю более качественный, я бы сказал, более красивый футбол. Сегодня мы увидим другое Динамо.

Думаю, что по счету киевляне выступят лучше. Ставлю на — 4:0″, — добавил Александр.

Отметим, матч Динамо — Хамрун Спартанс состоится во вторник, 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с лучшей командой в противостоянии Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Проигравший в паре Динамо — Хамрун Спартанс, опустится в Лигу Европы, где сыграет с неудачником пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Ранее Шовковский сообщил, что киевляне потеряли капитана команды перед вторым матчем отбора в Лиге чемпионов.