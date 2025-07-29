«Какой смысл?»: легенда Динамо дал важные советы киевлянам перед игрой в Лиге чемпионов

Легендарный игрок киевского Динамо Максим Шацких объяснил, почему команде Александра Шовковского не нужно побеждать мальтийский Хамрун Спартанс с разгромным счетом во второй игре отбора Лиги чемпионов.

«А зачем Динамо побеждать с разгромным счетом, какой смысл? Уже нужно целенаправленно готовиться к первому туру в украинской Премьер-лиге и к следующему квалификационному раунду Лиги чемпионов — киевляне уже там.



Логично было бы выпустить дубль, то есть дать поиграть тем ребятам, которые не имели игровой практики в первом матче и отдохнуть ключевым игрокам соответственно. Впереди же будет дорога в Украину.

Собственно, ответная игра против Хамрун Спартанс должна стать хорошей разминкой перед поединком первого тура УПЛ. Однако при всем этом не нужно забывать и о рейтинговых баллах, поединок не товарищеский, поэтому нужно обязательно победить. И за победу должны быть премиальные. Динамовцы должны выйти и спокойно победить, довести дело до конца", — рассказал Максим для УФ.

В то же время Шацких надеется, что игроки Динамо будут достаточно настроены и победят в противостоянии с мальтийскими спартанцами.

«Да нет, не думаю, что так будет. Хотя… На практике доказано: психология футболистов такова, что могут выйти на эту игру динамовцы недостаточно заряженными, скажем так. Надеюсь, так не будет», — добавил Шацких.

Отметим, матч Динамо — Хамрун Спартанс состоится во вторник, 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. В первом матче киевляне разгромили представителей Мальты (3:0).

Победитель этой пары в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с лучшей командой в противостоянии Пафос (Кипр) - Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Проигравший в паре Динамо — Хамрун Спартанс, опустится в Лигу Европы, где сыграет с неудачником пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Ранее Шовковский сообщил, что киевляне потеряли капитана команды перед вторым матчем отбора в Лиге чемпионов.