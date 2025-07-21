Полузащитник Валентин Рубчинский и вингер Анхель Торрес не помогут Динамо в обоих матчах второго отборочного раунда Лиги чемпионов против мальтийского Хамрун Спартанс.

Футболисты не попали в заявку из-за травм, сообщил главный тренер киевлян Александр Шовковский.

«К сожалению, у нас точно есть две потери — это Валентин Рубчинский, который не сможет нам помочь, и Анхель Торрес, который тоже получил повреждение, ему нужно время. Поэтому именно они не попали в заявку на эти квалификационные матчи. Остальные игроки находятся в нормальном состоянии и готовятся к игре», — цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.

Напомним, 25-летний колумбиец Торрес присоединился к Динамо в мае этого года, подписав контракт на три сезона.

Динамо проведет первый поединок против Хамрун Спартанс на выезде завтра, 22 июля. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч состоится во вторник, 29 июля, на стадионе Арена Люблин в польском городе Люблин.

В первом раунде квалификации Хамрун Спартанс прошел литовский Жальгирис, команды провели невероятно длинную серию пенальти.