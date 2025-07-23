«Есть много вопросов»: Шовковский высказал претензии судье после победного старта Динамо в Лиге чемпионов

Специалист отметил, что не совсем доволен работой главного судьи Сезара Сото Грато, который в конце первого тайма отменил гол защитника киевлян Дениса Попова из-за офсайда.

«Были непростые погодные условия, даже сейчас температура +29 градусов. Мы выиграли со счетом 3:0, но, считаю, должны были забивать намного больше. Столько нереализованных моментов, безусловно, не добавляют оптимизма, хотя хорошо, что мы их вообще создаем. Нам нужно еще много работать над их реализацией и исполнением.

В целом, понимали, с помощью чего будет играть наш соперник. Когда увидели их состав, стало понятно, что они будут действовать по одной схеме, а потом перестроятся, что они и сделали еще в первом тайме.

Что арбитр сказал после отмены гола? Если я правильно понял, он сказал, что, находясь в положении вне игры, Николай Михайленко сделал блок, который повлиял на действия игроков, поэтому этот мяч не был засчитан. Мы не хотим касаться темы судейства, но, по моему мнению, есть много вопросов с нашей стороны", — цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.

Ответный матч между Динамо и Хамрун Спартанс состоится 29 июля в Люблине.

Победитель пары в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Проигравший в паре Хамрун Спартанс — Динамо опустится в Лигу Европы, где сыграет с неудачником противостояния Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).