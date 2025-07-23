«Смотреть было стыдно». Сабо разнес Динамо после разгромной победы в Лиге чемпионов

23 июля, 14:48
Йожеф Сабо (Фото: Динамо Киев)

Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо остался недоволен выступлением киевлян в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского Хамрун Спартанс (3:0).

Опытный специалист считает, что подопечные Шовковского сыграли крайне слабо, учитывая уровень соперника.

«Я даже не всю игру смотрел, потому что смотреть было стыдно! Хамрун -- это команда уровня второй лиги, и Динамо в этом матче тоже опустилось до этого уровня.

То, что я увидел, даже футболом назвать нельзя. Очень слабая игра в исполнении киевского клуба, просто никакая. Куча ошибок, скорости нет, все пешком. Ну не играют так сегодня в футбол!

[В составе Динамо] не понравился никто! Несерьезно киевляне отнеслись к матчу. Ярмоленко пешком ходил по полю, да и другие тоже", — цитирует Сабо Blik.

Ответный матч между Динамо и Хамрун Спартанс состоится 29 июля в Люблине.

Мы писали, что Шовковский высказал претензии судье после победного старта Динамо в Лиге чемпионов.

