Легенда Динамо назвал главную причину провала киевлян и Шахтера в Лиге конференций

Специалист рассказал, почему Динамо и Шахтер выступают неудачно в Лиге конференций. По его словам, клубы нацелены на победу в чемпионате Украины, а не достижения результатов в еврокубковом турнире.

«На мой взгляд, сейчас приоритеты Шахтера и Динамо более-менее понятны. Считаю, что они наигрывают футболистов через Лигу конференций, а их главная цель — это борьба за чемпионство», — сказал Головко в эфире MEGOGO.

Напомним, что Динамо проигралао Самсунспору (0:3), а «горняки» уступили Легии (1:2).

Отметим, что на следующей неделе Динамо и Шахтер проведут две личные встречи: в Кубке Украины (29 октября) и в УПЛ (2 ноября).

Ранее сообщалось, что Алиев хочет отвезти игроков Динамо на передовую после поражения в Лиге конференций.