Легенда Динамо назвал главную причину провала киевлян и Шахтера в Лиге конференций

24 октября, 12:47
Поделиться:
Динамо проиграло Самсунспору (Фото: ФК Динамо Киев)

Динамо проиграло Самсунспору (Фото: ФК Динамо Киев)

Бывший футболист Динамо Александр Головко прокомментировал поражения украинских грандов в Лиге конференций.

Читайте также:
«Уже всем надоело»: Шовковский объяснил причины поражений Динамо после фиаско в Лиге конференций

Специалист рассказал, почему Динамо и Шахтер выступают неудачно в Лиге конференций. По его словам, клубы нацелены на победу в чемпионате Украины, а не достижения результатов в еврокубковом турнире.

Реклама

«На мой взгляд, сейчас приоритеты Шахтера и Динамо более-менее понятны. Считаю, что они наигрывают футболистов через Лигу конференций, а их главная цель — это борьба за чемпионство», — сказал Головко в эфире MEGOGO.

Напомним, что Динамо проигралао Самсунспору (0:3), а «горняки» уступили Легии (1:2).

Читайте также:
«Результат — как и свет»: Милевский потроллил Динамо после разгромного поражения от Самсунспора — фото

Отметим, что на следующей неделе Динамо и Шахтер проведут две личные встречи: в Кубке Украины (29 октября) и в УПЛ (2 ноября).

Ранее сообщалось, что Алиев хочет отвезти игроков Динамо на передовую после поражения в Лиге конференций.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies