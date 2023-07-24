Динамо и Ворскла получили соперников в квалификации Лиги конференций
Динамо стартует в квалификации Лиги конференций с третьего раунда (Фото:ФК Динамо)
Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, по итогам которой своих соперников узнали киевское Динамо и полтавская Ворскла.
Соперником Динамо будет победитель пары Арарат-Армения (Армения) — Арис (Греция).
Ворскла, если одолеет во втором раунде квалификации грузинскую Дилу, встретится с сильнейшим в противостоянии АПОЕЛ (Кипр) — Войводина (Сербия).
Первые матчи состоится 10 августа, ответные — 17 августа.
Ранее сообщалось, Днепр-1, если пройдет греческий Панатинаикос, то в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против французского Марселя.
Если Днепр-1 не сможет одолеть Панатинаикос, то вылетит в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с чешской Славией.