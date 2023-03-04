Украинская Премьер-лига. Днепр-1 на грани потери лидерства после драматичной осечки, Динамо сенсационно проиграло аутсайдеру — видео 4 марта, 16:20 Динамо уступило дома Ингульцу (Фото:ФК Динамо)

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) продолжается 16-й тур.



Лидер первенства Днепр-1 драматично сыграл вничью на выезде против Александрии, выигрывая 2:1 к 88-й минуте благодаря голам Бланко и Довбика.

Тем не менее, хозяева спаслись от поражения усилиями Мустафаева. Теперь команда Кучера рискует пропустить на первое место Шахтер в случае его победы 5 марта над Металлист 1925.

Видео дня

В еще одном матче дня Динамо сенсационно уступило дома одному из аутсайдеров чемпионата Ингульцу — 0:2. Забить в ворота хозяев удалось Козаку и Осипенко еще в первом тайме.

Это поражение оставляет киевский клуб на третьей позиции УПЛ, но в случае победы Зари над Ворсклой 5 марта коллектив Луческу опустится на четвертое место.

Результаты матчей 16 тура УПЛ:

Александрия — Днепр-1 2:2

Голы: Мустафаев, 30, 88 — Бланко, 23, Довбик, 58

Динамо — Ингулец 0:2

Голы: Козак, 12, Одарюк, 43

Верес — Черноморец 1:3

Голы: Маткобожик, 61 — Бадибанга, 14, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+3 (с пенальти)

Турнирная таблица УПЛ

Фото: flashscore.ua

Накануне новичок высшего дивизиона страны Кривбасс принимал на своем поле Колос из Коваливки и одержал минимальную победу — 1:0.