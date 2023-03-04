Украинская Премьер-лига. Днепр-1 на грани потери лидерства после драматичной осечки, Динамо сенсационно проиграло аутсайдеру — видео
Динамо уступило дома Ингульцу (Фото:ФК Динамо)
В украинской Премьер-лиге (УПЛ) продолжается 16-й тур.
Лидер первенства Днепр-1 драматично сыграл вничью на выезде против Александрии, выигрывая 2:1 к 88-й минуте благодаря голам Бланко и Довбика.
Тем не менее, хозяева спаслись от поражения усилиями Мустафаева. Теперь команда Кучера рискует пропустить на первое место Шахтер в случае его победы 5 марта над Металлист 1925.
В еще одном матче дня Динамо сенсационно уступило дома одному из аутсайдеров чемпионата Ингульцу — 0:2. Забить в ворота хозяев удалось Козаку и Осипенко еще в первом тайме.
Это поражение оставляет киевский клуб на третьей позиции УПЛ, но в случае победы Зари над Ворсклой 5 марта коллектив Луческу опустится на четвертое место.
Результаты матчей 16 тура УПЛ:
Александрия — Днепр-1 2:2
Голы: Мустафаев, 30, 88 — Бланко, 23, Довбик, 58
Динамо — Ингулец 0:2
Голы: Козак, 12, Одарюк, 43
Верес — Черноморец 1:3
Голы: Маткобожик, 61 — Бадибанга, 14, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+3 (с пенальти)
Турнирная таблица УПЛ
Накануне новичок высшего дивизиона страны Кривбасс принимал на своем поле Колос из Коваливки и одержал минимальную победу — 1:0.