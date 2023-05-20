Динамо в зрелищной игре обыграло Александрию и сохранило шансы на попадание в Лигу Европы — видео

20 мая, 17:12
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Динамо набрало три очка, победив Александрию (Фото:ФК Динамо Киев)

Динамо набрало три очка, победив Александрию (Фото:ФК Динамо Киев)

В рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо оказалось сильнее Александрии (5:1).

На старте первого тайма «бело-синие» вышли вперед после точного удара Андриевского. Гостям понадобилось несколько минут, чтобы удвоить преимущество. Ванат, получив пас от Перрис, завершил атаку результативным ударом.

Видео дня

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Подопечные Руслана Ротаня сумели сократить отставание до конца первого тайма. Сигеев после передачи Кулакова поразил ворота Нещерета.

Во втором тайме команды показывали равную игру, но лучше в моменте проявили себя футболисты Динамо. На 73-й минуте Вивчаренко забил третий гол, что позволило гостям расслабиться. Константину понадобилось пару минут, чтобы оформить дубль. Финальную точку поставил Волошин.

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Благодаря победе киевляне сохраняют шансы на попадание в Лигу Европы, а Александрия сосредоточена на сохранении своей позиции, которое позволит попасть в Лигу конференций.

Александрия — Динамо Киев 1:5
Голы: Сигеев, 40 — Андриевский, 17, Ванат, 32, Вивчаренко, 73, 80, Волошин, 88

Турнирная таблица

В следующем поединке Александрия сыграет с Вересом, а Динамо — с Колосом.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Шахтер вырвал победу в матче с аутсайдером и возглавил таблицу УПЛ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александрия ФК Динамо (Киев)

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