«Будут приняты меры»: Алиев назвал виновных в сенсационном поражении Динамо в Лиге конференций

24 октября, 13:33
Поделиться:
Александр Шовковский не виноват в результатах Динамо Киев по словам Александра Алиева (Фото: ФК Динамо Киев)

Александр Шовковский не виноват в результатах Динамо Киев по словам Александра Алиева (Фото: ФК Динамо Киев)

Бывший игрок киевского Динамо Александр Алиев высказался о будущем Александра Шовковского во главе команды после поражения от Самсунспора (0:3) в Лиге конференции.

Читайте также:
«Они позорят этот клуб»: Алиев хочет отвезти игроков Динамо на передовую после поражения в Лиге конференций

Футболист считает, что наставник не виноват в результатах команды.

«Отставка Шовковского ничем Динамо не поможет… Саня добился успехов с Динамо, когда играл сам, а сейчас он тренирует. Не Шовковский виноват в результатах, а игроки!

Реклама

Повторюсь, они выходят на поле и играют, а не он. Сейчас такая ситуация, что кого не поставишь тренером, результаты лучше не станут… Просто нужно выходить и играть, а не умеешь играть — выходи и дерись!

Какие-то меры со стороны руководства клуба будут приняты, я так думаю, особенно перед матчами с Шахтером. Однако, какие… Я не знаю, увидим", — сказал Алиев для sport-express.ua.

Читайте также:
«Результат — как и свет»: Милевский потроллил Динамо после разгромного поражения от Самсунспора — фото

Для Динамо это второе поражение подряд в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Напомним, что Шовковский объяснил причины поражений Динамо после фиаско в Лиге конференций.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Александр Шовковский Александр Алиев Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies