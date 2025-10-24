«Будут приняты меры»: Алиев назвал виновных в сенсационном поражении Динамо в Лиге конференций

Александр Шовковский не виноват в результатах Динамо Киев по словам Александра Алиева (Фото: ФК Динамо Киев)

Бывший игрок киевского Динамо Александр Алиев высказался о будущем Александра Шовковского во главе команды после поражения от Самсунспора (0:3) в Лиге конференции.

Футболист считает, что наставник не виноват в результатах команды.

«Отставка Шовковского ничем Динамо не поможет… Саня добился успехов с Динамо, когда играл сам, а сейчас он тренирует. Не Шовковский виноват в результатах, а игроки!

Повторюсь, они выходят на поле и играют, а не он. Сейчас такая ситуация, что кого не поставишь тренером, результаты лучше не станут… Просто нужно выходить и играть, а не умеешь играть — выходи и дерись!

Какие-то меры со стороны руководства клуба будут приняты, я так думаю, особенно перед матчами с Шахтером. Однако, какие… Я не знаю, увидим", — сказал Алиев для sport-express.ua.

Для Динамо это второе поражение подряд в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Напомним, что Шовковский объяснил причины поражений Динамо после фиаско в Лиге конференций.