Новичок Динамо, который делал пророссийские репосты, первую зарплату отправил на ВСУ

Биловар об этом сообщил в интервью YouTube-каналу Дениса Бойко.

«Сначала, когда он пришел — это было во время перерыва на сборные, — он приехал, и когда начали выходить все эти новости о его тиктоке, если не ошибаюсь, и тиктоке его жены, все сначала к нему так относились, потому что он не дал ответа относительно своей позиции.

И когда он уже дал ответ относительно своей позиции — что он поддерживает Украину, поддерживает наших военных, свою первую заработную плату всю он отправил ВСУ — после этого это как-то стало все…".

Защитник рассказал, что румын самостоятельно принял решение о перечислении средств для нужд ВСУ.

«Я к нему после этого подошел, спрашиваю: „Тебе сказали или ты сам решил так сделать?“. Он говорит: „Я сам решил так сделать, но меня люди немного неправильно поняли, потому что я постил эти видео не потому, что я поддерживаю Россию, а потому, что там именно в этих видео…“, — я их просто не смотрел, а когда он мне это сказал, я тогда это понял».

Биловар добавил, что Бленуце добавил те видео, ведь в них были высказывания о ЛГБТ-сообществе, а он со своей женой — против этого.

«В этих видео были какие-то, как он сказал, высказывания о ЛГБТ-коммьюнити, и он с его женой — против этого ЛГБТ-коммьюнити. Им попались эти видео, где я не буду называть имя человека, и он высказывался против этого ЛГБТ. То есть у нас в стране тоже есть люди, которые высказываются против ЛГБТ-коммьюнити.

Я ни в коем случае не оправдываю его. Если ты едешь в такую ​​страну, как минимум ты должен поудалять эти все видео н***й из своих соцсетей, и чтобы их и близко там не было. Но да, он сам принял такое решение и отправил всю свою первую заработную плату в ряды ВСУ".

Напомним, что Динамо подписало 23-летнего футболиста в сентябре текущего года и заключило с ним контракт на пять лет.

Затем стало известно, что Бленуце делал пророссийские репосты в TikTok. Владислав, в частности, делился со своими подписчиками речью российского пропагандиста Владимира Соловьева и видео с саундтреком сериала Бригада.

После скандала игрок дал интервью клубной пресс-службе, в котором признал ошибку и заявил, что поддерживает Украину.

Отметим, что Мирча Луческу высказался о скандальном новичке Динамо.