«В 2024 году потратили 1,6 млрд грн». В Динамо раскрыли годовой бюджет клуба

Об этом сообщает Tribuna.com.

По его словам, в 2024 году расходы клуба составили 1,6 млрд грн.

«Из этой суммы только налогов, связанных с выплатой зарплаты, было уплачено на общую сумму 212 млн грн (4,86 млн евро) и 17 млн грн (390 тысяч евро) других налогов, из которых большая часть — налоги на землю. У нас три объекта на больших земельных участках.

А также 32,6 млн грн (761 тысяча евро) коммунальных платежей — газ, электричество, вода. И практически 155 млн грн (3,53 млн евро) расходов на участие команд в соревнованиях и тренировочных сборах. Это выезды, заявочные сборы, оплата арбитража, аренда стадионов, перелеты команды. То есть это колоссальные расходы", — рассказал Бриф.

Он добавил, что в 2025 году только за восемь месяцев клуб потратил более 1 млрд грн.

«Из них только налогов на 191 млн грн (4,15 млн евро) и более 50 млн грн (1,1 млн евро) коммунальных платежей», — заявил функционер.

Также Бриф озвучил годовой бюджет Динамо.

«То есть бюджет клуба составляет в среднем 35−40 млн евро в год. Это не учитывая возможных расходов на трансферы и существенную модернизацию инфраструктуры. Если у вас есть время, то можем подробнее обо всем этом поговорить», — подытожил Бриф.

