Киевские динамовцы сыграют ответный поединок против мальтийской команды. Неделю назад Динамо выиграло — 3:0 .

Поединок второго раунда квалификации ЛЧ Динамо Киев — Хамрун Спартанс пройдет в Люблине, на номинально домашнем стадионе украинского клуба. Игра состоится во вторник, 29 июля, и начнется в 21:00.

Бесплатно поединок будет транслироваться на общедоступном канале 2+2. Также встречу можно будет посмотреть на платформе Киевстар ТВ.

В букмекерских конторах фаворит встречи украинский клуб. Котировки на матч: победа Динамо — 1.18, ничья — 7.20, победа Хамрун Спартанс — 14.50.

Победитель пары Динамо — Хамрун Спартанс в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Проигравший в паре Динамо — Хамрун Спартанс опустится в Лигу Европы, где сыграет с неудачником пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).