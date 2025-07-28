Динамо потеряло капитана команды перед вторым матчем отбора в Лиге чемпионов

Полузащитник и капитан Динамо Виталий Буяльский не поможет киевской команде в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского Хамрун Спартанс.

32-летний футболист пропустит поединок из-за травмы, сообщил главный тренер Динамо Александр Шовковский.

«К сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Виталия Буяльского. У него есть повреждение, и чтобы не сделать хуже, мы вынуждены его оставить вне заявки на игру», — цитирует специалиста официальный сайт Динамо.

Киевляне также не рассчитывают на Валентина Рубчинского и Анхеля Торреса, которые продолжают восстановление после травм. Оба игрока пропустили первый матч с Хамруном.

Поединок второго раунда квалификации ЛЧ Динамо Киев — Хамрун Спартанс пройдет в Люблине, на номинально домашнем стадионе украинского клуба. Игра состоится во вторник, 29 июля, и начнется в 21:00.

В первом матче на выезде Динамо одержало убедительную победу со счетом 3:0.