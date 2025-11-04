«На хамство и ложь буду отвечать жестко»: Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо

Суркис отметил прогресс Шовковского в качестве тренера и заявил, что доверяет ему.

«Когда Шовковский был на пике — его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат — его обожали. А сегодня он плохой. Бывшие великие футболисты, полупьяницы, которые уже не играют, дают интервью, рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им.

Если будет нужно — я сам приму решение. Я вижу, как Шовковский работает. Вижу, как он прогрессирует как тренер и набирается опыта. Непростая ситуация, да. Возможно, мы не можем сегодня усилить ему команду так, как хотелось бы. Но он работает с теми, кто есть. Но, поверьте, если бы мы захотели собрать команду из иностранцев, даже нигерийцев, мы бы это сделали. Мы пригласили бы 5−6 нигерийских игроков — и они приехали бы к нам. Но это совсем другая история. На сегодняшний день я уверен в Шовковском и доверяю ему".

Суркис прокомментировал слухи о увольнении Шовковского.

«Я долго молчал, но на хамство и ложь буду отвечать жестко. Пусть пишут что хотят — я сам буду принимать решение относительно тренера. Сколько работать Шовковскому, решать буду только я. И у меня к нему есть доверие. Нужно, чтобы команда прогрессировала. Если этого не будет — конечно, встанет вопрос о смене тренера. Но я убежден: Шовковский может прогрессировать вместе с командой. И мы готовы ему всячески содействовать в этом, что и делаем сейчас в рамках доверия к нему и его тренерскому штабу, несмотря на сегодняшние результаты, которые не являются достаточно обнадеживающими.

Тот футбол, в который он хочет играть, требует, возможно, дополнительного усиления команды — и мы его ищем постоянно. Шола и Тиаре — однозначно усилили наш состав, добавив здоровой конкуренции. Они не побоялись воспользоваться этой возможностью. Но далеко не каждый игрок, которого мы приглашаем, хочет ехать в Украину из-за ужасной войны.

На сегодняшний день главное — это победа для нашей страны. Нужно очистить Украину от этой нечисти, чтобы война закончилась и мы жили в мирном государстве. Тогда вы увидите, как будет развиваться футбол. Но если он будет развиваться с таким судейством, которое мы видели во Львове, — я откровенно скажу: это бесполезно, и заниматься этим вообще не хочется", — сказал Суркис в интервью официальному сайту клуба.

Фото: Александр Шовковский - тренер Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Напомним, что Шовковский возглавил команду после Луческу в конце 2023 года. В прошлом сезоне «бело-синие» стали чемпионами Украины и дошли до финала Кубка Украины.

В текущем сезоне Динамо занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от «горняков» на четыре балла после 11 туров. В Кубке Украины подопечные Шовковского выбили Шахтер, однако уступили в рамках национального чемпионата.

Отметим, что Суркис ответил Палкину после судейского скандала в дерби Шахтер — Динамо.