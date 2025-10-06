«Это ненормально». Как решить конфликт Шовковского и Ярмоленко — мнение экс-тренера Динамо

Бывший наставник Динамо Йожеф Сабо поделился мнением о конфликте в киевском клубе между главным тренером Александром Шовковским и 35-летним вингером Андреем Ярмоленко.

Ранее стало известно, что Ярмоленко покинул расположение Динамо после матча Лиги конференций — Шовковский назвал это решение Андрея «странным». В начале сезона тренер выгонял игрока с тренировки перед важной игрой в Лиге чемпионов.

По мнению Сабо, Шовковскому и Ярмоленко надо наладить отношения, поскольку эта ситуация вредит клубу.

«Нужно, чтобы Саша разбирался, а лучше всего — президент [Игорь Суркис]. Это ненормально.

Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленко, а есть такие, что за Шовковского. Ужасно, если такое происходит в коллективе. Срочно нужно что-то делать, чтобы наладить отношения в коллективе и избежать разделения.

Выход? Примирить коллектив. Можно идти по жестким решениям — или менять Шовковского на другого тренера, или уволить Ярмоленко, или чтобы он сам как-то ушел… Но лучше всего — это всем вместе собраться, обсудить ситуацию и найти возможность работать на успех команды совместно", — цитирует Сабо Украинский футбол.

Напомним, в Лиге конференций Динамо стартовало с поражения от Кристал Пэлас (0:2). Во время перерыва Ярмоленко эмоционально общался с защитником Кристианом Биловаром, а после замены имел жесткий разговор со скамейкой запасных киевского клуба.

В восьмом туре чемпионата Украины Динамо потеряло очки против Металлиста 1925.

