Киевское Динамо провело пятый спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии. Соперником бело-синих стал Корвинул, представитель второго дивизиона Румынии.

Игру посетил бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу, который сейчас возглавляет сборную Румынии. В конце 70-х Луческу начинал тренерскую карьеру в Корвинуле как играющий наставник.

Матч прошел без большого количества опасных моментов. В конце встречи защитник Динамо Александр Тымчик получил красную карточку: он жестко пошел на соперника в борьбе за мяч, а арбитр расценил его действия как грубую игру с риском нанести травму. После этого эпизода между футболистами команд возникла стычка.

Тренерский штаб Динамо не стал делать замену, которая разрешена в спаррингах по договоренности команд, поэтому последние минуты бело-синие провели вдесятером. Команды так и не открыли счет — 0:0.

Товарищеский матч

Динамо (Украина) — Корвинул (Румыния) — 0:0

Свой следующий спарринг Динамо проведет уже завтра, 16 июля, против хорватского Осиека.

