Красная карточка, драка и Луческу: Динамо не сумело обыграть клуб второй лиги Румынии — видео

15 июля, 20:53
Динамо сыграло вничью с румынами (Фото: ФК Динамо Киев)

Динамо сыграло вничью с румынами (Фото: ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо провело пятый спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии. Соперником бело-синих стал Корвинул, представитель второго дивизиона Румынии.

Игру посетил бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу, который сейчас возглавляет сборную Румынии. В конце 70-х Луческу начинал тренерскую карьеру в Корвинуле как играющий наставник.

Матч прошел без большого количества опасных моментов. В конце встречи защитник Динамо Александр Тымчик получил красную карточку: он жестко пошел на соперника в борьбе за мяч, а арбитр расценил его действия как грубую игру с риском нанести травму. После этого эпизода между футболистами команд возникла стычка.

Тренерский штаб Динамо не стал делать замену, которая разрешена в спаррингах по договоренности команд, поэтому последние минуты бело-синие провели вдесятером. Команды так и не открыли счет — 0:0.

https://www.youtube.com/watch?v=D5NMLn9_HvM&ab_channel=%D0%A4%D0%9A%C2%AB%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%C2%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2

Товарищеский матч

Динамо (Украина) — Корвинул (Румыния) — 0:0

Свой следующий спарринг Динамо проведет уже завтра, 16 июля, против хорватского Осиека.

Мы писали, что экс-форвард Динамо не поедет на матч Лиги Европы в Казахстан из-за угрозы ареста.

