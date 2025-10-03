«Мне стыдно за игру»: легенда Динамо назвал виновных в поражении от Кристал Пэлас в Лиге конференций

Легендарный игрок считает, что вся команда виновата в поражении на старте еврокубкового турнира.

«Важно создавать моменты, а киевляне ничего не создали. Даже когда соперник остался вдесятером, вышло все наоборот — английская команда действовала активнее и фактически зажала Динамо на его половине поля.

Реклама

Первый пропущенный гол? Там нельзя было позволять сопернику делать навес в штрафную Динамо, и все… Что касается второго гола, то да — Бражко обыграл оппонент на замахе. Где подстраховка? За Бражко должен следовать еще один защитник. Это системный просчет, ошибка не одного Бражко, а всей команды, отсутствие тренерской идеи…".

Саленко оценил действия игроков Динамо в нападении.

«Никак. Вы вспомните только о количестве ударов динамовцев в рамку ворот Кристал Пэлас… В середине поля наши хавбеки не могут никого один в один обыграть. Ярмоленко пешком по полю ходит… И на Герреро, и на Бленуце нужно больше передач делать — обостряющих, на ход, на линию штрафной площадки, или в саму штрафную.

Однако этого почти нет… Кто-то скажет, мол, Герреро же старался. Однако этого мало. Я тоже в свои годы могу выйти в атаке Динамо и стараться, однако какая польза из этого будет? Пока мне стыдно за игру Динамо", — сказал Саленко для Footboom.

В следующем матче Лиги конференций, который состоится 21 октября, команда Шовковского сыграет на выезде против турецкого Самсунспора.

Напомним, что Шовковский назвал переломный момент в матче Динамо против Кристал Пэлас.