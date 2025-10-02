Динамо — Кристал Пэлас: онлайн видеообзор матча Лиги конференций
Лидер Динамо — Андрей Ярмоленко (Фото: ФК Динамо)
Поединок первого тура общего этапа Лиги конференций пройдет 2 октября.
В режиме онлайн мы будем сообщать счет матча, давать авторов забитых мячей и видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен видеообзор поединка.
ДИНАМО КИЕВ — КРИСТАЛ ПЭЛАС — 0:0 (обновляется)
Следите также за текстовой трансляцией матча Динамо — Кристал Пэлас.
Мы сообщали, кто в Украине будет транслировать матч Динамо — Кристал Пэлас.