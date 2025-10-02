Динамо — Кристал Пэлас: онлайн видеообзор матча Лиги конференций

2 октября, 19:16
Лидер Динамо — Андрей Ярмоленко (Фото: ФК Динамо)

Лидер Динамо — Андрей Ярмоленко (Фото: ФК Динамо)

Поединок первого тура общего этапа Лиги конференций пройдет 2 октября.

В режиме онлайн мы будем сообщать счет матча, давать авторов забитых мячей и видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен видеообзор поединка.

ДИНАМО КИЕВ — КРИСТАЛ ПЭЛАС — 0:0 (обновляется)

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   ФК Динамо (Киев) Кристал Пэлас Лига конференций Футбол

