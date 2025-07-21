Динамо узнало потенциального соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

21 июля, 13:21
Динамо Киев сыграет в отборе Лиги чемпионов (Фото: ФК Динамо Киев)

Сегодня, 21 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Киевское Динамо в статусе чемпиона Украины принимает участие в отборе.

Во втором раунде подопечные Александра Шовковского сыграют против Хамруна Спартанс из Мальты.

Если украинской команде удастся пройти соперника, то в третьем раунде Динамо сыграет против победителя пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Первый матч третьей стадии состоится 5 или 6 августа, а ответный матч — 12 августа.

Победитель выйдет в четвертый раунд отбора, а проигравший перейдет в квалификацию Лиги Европы.

