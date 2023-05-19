Впервые за 9 лет: Динамо потеряло шансы попасть в Лигу чемпионов

19 мая, 18:15
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Динамо Киев (Фото:ФК Динамо)

Динамо Киев (Фото:ФК Динамо)

Киевляне теперь будут бороться за попадание в Лигу Европы.

В рамках 27-го тура чемпионата Украины Днепр-1 вырвал победу у Колоса, что позволило им выйти на первое место в турнирной таблице.

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Победа днепровского клуба также поставила крест на математических шансах киевского Динамо пробиться в Лигу чемпионов.

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Подопечные временно исполняющего обязанности Александра Шовковского отстают от идущего на втором месте донецкого Шахтера на 13 очков, а до конца чемпионата осталось четыре тура.

Таким образом, Динамо впервые за девять лет не сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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Сейчас киевляне будут бороться за третье место, чтобы попасть в Лигу Европы. Луганская Заря имеет восемь очков перевеса, что усложняет задачу для «бело-синих». Если им это не удастся, то Динамо сыграет в Лиге конференций.

Свой следующий поединок киевская команда проведет в субботу, 20 мая, против Александрии. Начало встречи — в 15:00.

Ранее сообщалось, что польский специалист отреагировал на слухи о работе в Динамо Киев.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

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