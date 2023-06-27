«В ожидании легенды». Динамо продолжает подогревать интерес к возвращению Ярмоленко — видео 27 июня, 12:04 Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо, которое намекнуло на возвращение легенды, продолжает публиковать видео с лучшими моментами Ярмоленко за клуб.

В официальном Telegram-канале киевлян пресс-служба показала видеонарезку с памятными эпизодами Андрея в Динамо.

«В ожидании легенды»,— написали в клубе.

Напомним, что Ярмоленко выступал за Динамо с 2007 по 2017 год. За время проведенное в клубе футболист сыграл 340 матчей и забил 137 голов.

Видео дня

После ухода из Динамо Ярмоленко носил футболки дортмундской Боруссии, лондонского Вест Хэма и эмиратского Аль-Айна.

Ранее сообщалось, что стала известна зарплата Ярмоленко в столичном клубе.