«В ожидании легенды». Динамо продолжает подогревать интерес к возвращению Ярмоленко — видео
Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо, которое намекнуло на возвращение легенды, продолжает публиковать видео с лучшими моментами Ярмоленко за клуб.
В официальном Telegram-канале киевлян пресс-служба показала видеонарезку с памятными эпизодами Андрея в Динамо.
«В ожидании легенды»,— написали в клубе.
Напомним, что Ярмоленко выступал за Динамо с 2007 по 2017 год. За время проведенное в клубе футболист сыграл 340 матчей и забил 137 голов.
После ухода из Динамо Ярмоленко носил футболки дортмундской Боруссии, лондонского Вест Хэма и эмиратского Аль-Айна.
Ранее сообщалось, что стала известна зарплата Ярмоленко в столичном клубе.