«В ожидании легенды». Динамо продолжает подогревать интерес к возвращению Ярмоленко — видео

27 июня, 12:04
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Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:ФК Динамо)

Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо, которое намекнуло на возвращение легенды, продолжает публиковать видео с лучшими моментами Ярмоленко за клуб.

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В официальном Telegram-канале киевлян пресс-служба показала видеонарезку с памятными эпизодами Андрея в Динамо.

«В ожидании легенды»,— написали в клубе.

Напомним, что Ярмоленко выступал за Динамо с 2007 по 2017 год. За время проведенное в клубе футболист сыграл 340 матчей и забил 137 голов.

Видео дня

После ухода из Динамо Ярмоленко носил футболки дортмундской Боруссии, лондонского Вест Хэма и эмиратского Аль-Айна.

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Ранее сообщалось, что стала известна зарплата Ярмоленко в столичном клубе.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

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