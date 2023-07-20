Голевая феерия. Динамо уничтожило австрийский клуб в закрытом матче — видео 20 июля, 22:32 Динамо Киев разгромило Аустрию Клагенфурт (Фото:ФК Динамо Киев)

Подопечные Мирчи Луческу провели тренировочный поединок против Аустрии Клагенфурт.

В матче, который был закрытый для зрителей и представителей СМИ, киевляне разобрались с австрийским клубом.

Украинский коллектив отправил в ворота соперника девять мячей.

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Дубль в этой игре сделали Владислав Ванат, Богдан Леднев и Самба Диалло. Также голами отличились Антон Царенко, Александр Караваев и Александр Андриевский.

Динамо — Аустрия Клагенфурт — 9:0

Голы: Ванат (8, 33), Леднев (15, 74), Царенко (41), Диалло (43, 59), Караваев (77), Андриевский (90).

Ранее сообщалось, что Динамо в тяжелом поединке обыграло представителя Саудовской Аравии.