Необычный формат и волевой триумф. Динамо разгромило словенский клуб — видео 22 июля, 16:31 Динамо обыграло Рудар (Фото:ФК Динамо Киев)

Украинский клуб продолжает успешно громить своих соперников перед стартом сезона.

Подопечные Мирчи Луческу провели спарринг с Рударом из второго дивизиона Словении.

Команды договорились о проведении встречи по необычному формату — три тайма по 40 минут.

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Словенский клуб забил первым, однако это ему не помогло избежать крупного поражения. Динамо забило шесть голов, обеспечив красивую победу.

Динамо — Рудар 6:1

Голы: Бражко, 21, Шапаренко, 37, Диалло, 54, Караваев, 83, 113, Рамадани, 117 — Блудек, 6

Динамо: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) — Малыш (Тимчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Биловар, 61), Вивчаренко (Дубинчак, 61) — Бражко (Сидорчук, 41, Рамадани, 81), Буяльский (Кабаев, 61), Волошин (Леднев, 41; Караваев, 81), Шапаренко (Шепелев, 41; Андриевский, 81), Ярмоленко (Диалло, 41; Царенко, 59) — Ванат (Бенито, 41; Горбач, 81).

Ранее сообщалось, что Динамо уничтожило австрийский клуб в закрытом матче.