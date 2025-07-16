Красная карточка для Шапаренко: Арбитр досрочно завершил товарищеский матч Динамо — видео
Динамо минимально проиграл Осиеку (Фото: ФК Динамо Киев)
В среду, 16 июля, киевское Динамо провело очередной товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2025/26.
Соперником подопечных Александра Шовковского стал хорватский Осиек. Киевское Динамо потерпело минимально поражение.
Единственный гол в матче был забит в первом тайме, а его автором стал Якупович, который реализовал штрафной.
На старте второго тайма арбитр удалил Николая Шапаренко за толчок соперника.
Из-за неспортивного поведения футболистов обеих команд арбитр был вынужден досрочно завершить поединок на 85-й минуте.
Динамо Киев — Осиек 0:1
Гол: Якупович, 37
Динамо: Нещерет — Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев — Шапаренко, Михайленко — Кабаев, Пихаленок, Ярмоленко — Ванат.
Осиек (стартовый состав): Маленица — Буквич, Еленич, Мкртчан, Гедеш — Врбанчич, Бабец — Омерович, Шопов, Живкович — Якупович.
Удален: Шапаренко (48).
Ранее сообщалось, что соперник Динамо в отборе Лиги чемпионов определился в невероятной серии пенальти.