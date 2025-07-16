В среду, 16 июля, киевское Динамо провело очередной товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2025/26.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал хорватский Осиек. Киевское Динамо потерпело минимально поражение.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме, а его автором стал Якупович, который реализовал штрафной.

На старте второго тайма арбитр удалил Николая Шапаренко за толчок соперника.

Из-за неспортивного поведения футболистов обеих команд арбитр был вынужден досрочно завершить поединок на 85-й минуте.

Динамо Киев — Осиек 0:1

Гол: Якупович, 37

Динамо: Нещерет — Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев — Шапаренко, Михайленко — Кабаев, Пихаленок, Ярмоленко — Ванат.

Осиек (стартовый состав): Маленица — Буквич, Еленич, Мкртчан, Гедеш — Врбанчич, Бабец — Омерович, Шопов, Живкович — Якупович.

Удален: Шапаренко (48).

