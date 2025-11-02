«Это катастрофа». Легенда Динамо назвал причину поражения киевлян от Шахтера
Олег Саленко (Фото: footboom1.com)
Бывший форвард Динамо Олег Саленко прокомментировал поражение киевской команды от донецкого Шахтера (1:3) в 11-м туре чемпионата Украины.
Экс-футболист считает, что игроки Динамо уступили принципиальному сопернику из-за неигровых проблем.
«В чем причина поражения Динамо? В голове футболистов. Опять же, это, скорее всего, исходит от тренеров, которые, видимо, не могут правильно донести до подопечных, как нужно обыгрывать конкурентов. Такой результат — это катастрофа для Динамо», — цитирует Саленко Meta.ua.
Киевскому клубу стоит сменить главного тренера и внести серьезные изменения в структуру, добавил эксперт.
«Я уже не раз говорил, в чем проблема Динамо. После победы в Кубке над Шахтером у меня закралась мысль, что, может, я ошибаюсь. Но сегодня я в который раз убедился, что нужен новый главный тренер. И нужно строить новую команду. В Динамо необходимо полностью менять структуру подхода к футболу», — отметил Саленко.
После поражения отставание киевлян от Шахтера в таблице УПЛ увеличилось до четырех очков.
Напомним, 29 октября Динамо и Шахтер встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1.