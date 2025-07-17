Вдохновлялись киевскими граффити. Динамо представило новую домашнюю и выездную форму — фото
Буяльский и Ярмоленко в новой форме (Фото: ФК Динамо Киев)
Киевское Динамо презентовало домашний и выездной комплекты игровой формы на сезон 2025/26.
Как сообщает пресс-служба Динамо, дизайн формы от New Balance «вдохновлен Киевом, его граффити-культурой, ритмом улиц и многолетней поддержкой болельщиков».
Домашний комплект имеет белый фон, на котором разворачивается абстрактный графический принт, напоминающий острые фрагменты, пиксель и тени киевских граффити. Текстура передает дух и энергию большого города и современную городскую геометрию.
Выездной комплект имеет глубокий синий оттенок, который является сердцем клуба и символом поколений уже почти 100 лет, отмечается в пресс-релизе. Форма выполнена в синих цветах, такой подход создает сильную визуальную картинку, которая особенно ярко выглядит на фоне зеленой травы или среди фанатских секторов.
Важным элементом новой формы также стала третья звезда над эмблемой, которую Динамо добавило после завоевания чемпионства в сезоне 2024/25.
Киевляне проведут первый официальный поединок в новом сезоне 22 июля. В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов украинская команда сыграет против мальтийского Хамрун Спартанс.
Ранее сообщалось, что соперник Динамо в отборе Лиги чемпионов определился в невероятной серии пенальти.