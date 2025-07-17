Буяльский и Ярмоленко в новой форме (Фото: ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо презентовало домашний и выездной комплекты игровой формы на сезон 2025/26.

Как сообщает пресс-служба Динамо, дизайн формы от New Balance «вдохновлен Киевом, его граффити-культурой, ритмом улиц и многолетней поддержкой болельщиков».

Домашний комплект имеет белый фон, на котором разворачивается абстрактный графический принт, напоминающий острые фрагменты, пиксель и тени киевских граффити. Текстура передает дух и энергию большого города и современную городскую геометрию.

Домашняя форма Динамо на сезон 2025/26 / Фото: ФК Динамо

Выездной комплект имеет глубокий синий оттенок, который является сердцем клуба и символом поколений уже почти 100 лет, отмечается в пресс-релизе. Форма выполнена в синих цветах, такой подход создает сильную визуальную картинку, которая особенно ярко выглядит на фоне зеленой травы или среди фанатских секторов.

Выездная форма Динамо на сезон 2025/26 / Фото: ФК Динамо

Важным элементом новой формы также стала третья звезда над эмблемой, которую Динамо добавило после завоевания чемпионства в сезоне 2024/25.

Буяльский и Ярмоленко в новой форме / Фото: ФК Динамо

Киевляне проведут первый официальный поединок в новом сезоне 22 июля. В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов украинская команда сыграет против мальтийского Хамрун Спартанс.

Ранее сообщалось, что соперник Динамо в отборе Лиги чемпионов определился в невероятной серии пенальти.